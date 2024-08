E' stato approfondito anche il tema del ruolo di centravanti della Francia del futuro, dopo il ritiro di Olivier Giroud alla sua Nazionale, durante la conferenza stampa di Didier Deschamps, nella quale il ct dei Blues ha motivato le convocazioni per il doppio impegno in Nations League di settembre.

"Ritengo che i giocatori selezionati abbiano la capacità di darci diverse opzioni - ha spiegato l'allenatore dei transalpini -. Kylian Mbappé nel Real ha una posizione simile a quella che aveva al PSG, ma è più centrale e ha libertà. Oggi abbiamo meno giocatori come Olivier, giocatori pivot; è molto buono quello che ha fatto Mateta alle Olimpiadi. Nessuno di quelli che abbiamo a disposizione ha fatto una buona stagione come Marcus Thuram all'Inter l'anno scorso. Non parlerò di Kolo Muani, per il quale l'Euro è stato piuttosto positivo. E di Giroud, che è stato campione del mondo ma ha ricevuto anche la sua parte di critiche e talvolta ingiustizie. Marcus ha fatto un passo avanti all'Inter, ora dovrà farne di più. Per me la fiducia è importante e i giocatori lo sanno".

