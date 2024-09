Domenica sera, San Siro sarà tutto esaurito per Inter-Milan, il derby di Milano valido per la quinta giornata della Serie A 2024-25. Tutti i biglietti, informa il club nerazzurro, sono stati venduti, ma i tifosi hanno un'ultima occasione per essere presenti allo stadio e tifare Lautaro e compagni: da ieri, martedì 17 settembre, infatti, i possessori di Abbonamento Plus possono mettere in vendita il proprio posto sulla piattaforma ufficiale, qualora non potessero partecipare all'appuntamento.

Questi tagliandi saranno dunque disponibili solo ed esclusivamente su inter.it/tickets, dove i tifosi potranno consultare l'eventuale presenza di biglietti in vendita.

