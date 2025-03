Giocare da avversario del Feyenoord al De Kuip di Rotterdam è stata un'esperienza 'piuttosto strana' per Stefan de Vrij. Che a margine della vittoria dell'Inter in terra olandese ha parlato così del ritorno in quello che è stato il suo stadio: "Sono entrato qui quando avevo dieci anni e ho giocato in prima squadra per cinque - le parole del difensore a Ziggo Sport -. Il Feyenoord è il club che ho nel cuore, sarà sempre così. Mi è venuta la pelle d'oca quando mi hanno dedicato i cori. È stato un momento bellissimo. Dimostra che i tifosi mi apprezzano ancora molto. Ho sempre dato tutto per questo club ed è speciale che lo dimostrino ancora undici anni dopo".

A proposito di un ritorno in biancorosso, De Vrij va in dribbling: "Non so cosa succederà, dovremo aspettare e vedere. Non prometto niente perché ogni promessa è debito. Mia moglie non è olandese, quindi non so se è d'accordo. È chiaro che se mai dovessi tornare nei Paesi Bassi, potrei giocare per un solo club".