È Stefan de Vrij il giocatore scelto dall'Inter per intervenire in conferenza stampa al fianco di mister Inzaghi alla vigilia di Inter-Stella Rossa, match valido per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League. FcInterNews.it vi propone la diretta testuale dell'evento.

Che problema ha la difesa?

"Ne stavamo parlando prima: siamo consapevoli che dobbiamo migliorare ma non solo i difensori, tutti. L'anno scorso quando abbiamo subito poco era merito di tutti. Sappiamo di dover migliorare, stiamo guardando quello che facciamo e cerchiamo di fare meglio".

Cosa vi ha lasciato la vittoria di Udine?

"Abbiamo subito una brutta sconfitta settimana scorsa, sapevamo che era importante rialzarci su un campo difficile e con un avversario in salute. Abbiamo fatto cose positive e altre da migliorare, ma siamo stati squadra".

Come ti spieghi gli alti e bassi?

"Sono tutte partite diverse. Contro il Monza è stata diversa rispetto al City, a Monza eri contro una squadra che si mette tutta dietro e siamo stati lenti: non siamo riusciti a fare il gol e loro l'hanno fatto su un'azione. Poi siamo riusciti a portare a casa un punto. Il City è invece una squadra che ti mette dietro: siamo riusciti a difendere e a fare un'ottima prestazione".

Questa stagione sembra ricordare quella della finale di Champions.

"Dobbiamo lasciare il passato alle spalle, stai parlando di dua anni fa. Questo è un nuovo anno, il nostro inizio poteva essere migliore ma la stagione sarà lunghissima e non sarà uguale a quella. Noi dobbiamo spingere e cercare di migliorare".

Quest'anno il problema sembra che non accettiate le partite sporche.

"Ne abbiamo parlato e abbiamo lavorato. Dobbiamo cercare contro le squadre che si abbassano, come ad esempio a Genova che non è stata facile, di trovare soluzioni, fare un giro più veloce e prendere posizioni migliori. Può essere che domani possa essere una partita in cui dimostriamo di essere migliorati".

Sei d'accordo con Frattesi? Ha detto che spesso la squadra lascia i difensori da soli.

"Esattamente, è quello che ci diciamo nello spogliatoio. L'anno scorso abbiamo subito poco ed è sempre una questione di squadra. Quest'analisi è giusta, tutti insieme cerchiamo di migliorare".

Avete già digerito il cambio di format della Champions?

"È tutto nuovo per voi e per noi. Ci hanno spiegato come è cambiato, ci rendiamo conto che ogni gara è importantissima e può essere fondamentale. Guardiamo una partita alla volta e non troppo in avanti: ora è importante domani, come sempre entriamo in campo per vincere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!