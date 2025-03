Arriva ai microfoni di Prime Video anche Stefan de Vrij per esprimere la sua opinione sul match contro il Feyenoord, contraddistinto anche dagli applausi riservati dai tifosi biancorossi al momento dell'uscita e in generale da una bella accoglienza:

Ti ha fatto piacere l’accoglienza avuta?

“Sì, sono emozionato e molto grato ai tifosi del Feyenoord per come mi hanno accolto. Saranno sempre nel mio cuore”.

La partita è stata un trionfo considerate le condizioni, anche chi ha giocato poco ha fatto il suo.

“Sapevamo che sarebbe stata tosta. Nei primi 20-25 minuti noi siamo stati imprecisi, loro sono stati bravi creando qualche occasione pur non grande. Poi abbiamo segnato e siamo entrati nella ripresa molto meglio, potevamo fare il terzo mentre loro hanno solo colto la traversa. È un ottimo risultato”.

I gol vanno anche non presi, un solo gol subito in nove gare è importante.

“Sì, in Champions abbiamo fatto molto bene. Partecipiamo tutti, questo è molto importante. Dobbiamo continuare così”.