Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. L'Inter scenderà in campo alle ore 18:00 contro la Fiorentina inaugurando così un mese di fuoco. Ai microfoni di Inter TV è il difensore Stefan De Vrij a presentare il match: "Oggi sarà una partita importantissima per noi, vogliamo riprenderci e tornare a vincere. La Fiorentina sta molto bene, ha fatto tanti risultati positivi ultimamente, sarà una partita non facile ma siamo fiduciosi e carichi. Vogliamo ottenere i tre punti oggi in casa nostra".