Stefan de Vrij è il giocatore dell'Inter che, davanti alle telecamere di DAZN, inquadra l'imminente big match di San Siro contro la Juventus: "Abbiamo tantissima voglia, è una grande partita davanti ai nostri tifosi. Vogliamo fare un'ottima prestazione".

Un giudizio sulla difesa dalla Juve? Come l'avete preparata?

"È chiaro che stanno facendo un'ottima fase difensiva, lavorano bene come squadra e si vede dai gol subiti. Noi sappiamo la nostra forza, cerchermo di farle male".

Come marcherai Vlahovic?

"È tra gli attaccanti migliori, si muove bene in area, gli basta mezza occasione e fa lavoro di sponda. Bisogna lavorare bene come squadra".

