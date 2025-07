In vista della nuova stagione sportiva, DAZN ha ufficializzato quelli che saranno i prezzi degli abbonamenti con i relativi cambi di nome. Coloro che vorranno abbonarsi per vedere il campionato di Serie A potranno accedere al pacchetto DAZN FULL (ex pacchetto Standard), per una spesa che equivale a 29,92 euro al mese sottoscrivendo l’offerta Annual con pagamento anticipato, per un risparmio di 180 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli. È il pacchetto dedicato ai tifosi più appassionati di grande calcio italiano e internazionale, e agli amanti dello sport a 360°, include l’offerta completa di DAZN al prezzo più basso, dalla Serie A alla Serie B passando per i campionati di Spagna e Portogallo e la Serie A Femminile.

C'è anche il pacchetto DAZN GOAL, pensato per gli appassionati di calcio italiano e gli amanti del grande calcio internazionale: include tutte le partite della Serie BKT, 3 match a giornata di Serie A Enilive in co-esclusiva, tutta la Serie A femminile eBay, tutta La Liga e il meglio della Liga portoghese. È il pacchetto dedicato al calcio più economico soprattutto per chi vuole seguire la propria squadra che milita nella Serie B e il calcio europeo. Infine, si chiude con l’abbonamento DAZN FAMILY (ex pacchetto Plus), per una spesa che equivale a 49,92 euro al mese sottoscrivendo l’offerta Annual con pagamento anticipato, per un risparmio di 240 euro in 12 mesi. È il pacchetto pensato per le famiglie che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse.

I prezzi annuali delle offerte sono i seguenti:

Per DAZN FULL, scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 359 euro, il prezzo mensile equivale a 29,92 euro al mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 180 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 34,99 euro. Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli. Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 44,99 euro senza vincoli.

Scegliendo il piano DAZN GOAL annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 129 euro, il prezzo mensile equivale come detto a 10,75 euro al mese. Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 13,99 euro. Si possono pertanto risparmiare fino a 72 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli. Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 19,99 euro senza vincoli.

Per DAZN FAMILY, infine, scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 599 euro, il prezzo mensile equivale a 49,92 euro (circa 25 euro a testa al mese, per due persone). In questo modo si può arrivare a risparmiare 240 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli.

Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 59,99 euro (circa 30 euro a testa al mese, per due persone). Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza vincoli. Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 69,99 euro (34,99 euro per singolo accesso a rete differente) senza vincoli.