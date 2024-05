"Sta dimostrando di essere perfetto nel ruolo di capitano, sta dimostrando il suo valore in campo e speriamo possa continuare così". A parlare in questi termini di Lautaro Martinez è Matteo Darmian, uno dei leader dell'Inter protagonisti di 'Intergalactic', speciale promosso sul canale YouTube della Lega Serie A per ripercorrere la cavalcata nerazzurra verso la seconda stella.

L'esperto difensore nerazzurro spende elogi anche per Simone Inzaghi: "È una persona piacevole, oltre ad essere un grande allenatore. Nel momento giusto riesce a darti quella serenità che a volte serve. Si lavora meglio con la serenità e con le vittorie, sono ingredienti importanti per costruire e per puntare a grandi obiettivi".

