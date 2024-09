"Volevamo fare meglio, non siamo riusciti a fare una buona prestazione. Una sconfitta che fa male, però dobbiamo continuare a lavorare e pensare subito alla prossima". Così Matteo Darmian commenta in conferenza stampa il ko dell'Inter contro il Milan.

Cosa dovete fare per cambiare passo?

"Non cerchiamo alibi, oggi è arrivata una sconfitta e ne avevamo pareggiate due in precedenza. Potevamo fare meglio, ma siamo abbastanza maturi. Sappiamo che rivincere è difficile, lo dimostra questo inizio di stagione, ma non solo per quello che ci riguarda".

Come ti spieghi questo atteggiamento diverso rispetto a Manchester?

"Non credo ci sia stato un contraccolpo, quando ci sono partite così sentite si preparano da sole dal punto di vista dell'adrenalina. Non abbiamo avuto un buon approccio, portiamo a casa una sconfitta. Non c'è appagamento dopo Manchester, penso che dai più esperti ai più giovani abbiamo ancora tanta voglia".

Ti aspettavi un Milan così?

"Sapevamo cosa ci aspettava. Loro venivano da qualche inciampo, sicuramente oggi hanno messo in campo più attenzione e determinazione. Ci aspettavamo un Milan così, volevamo fare una gara diversa".

La classifica è corta, vi aspettate una Serie A combattuta?

"Mah, abbiamo visto che le squadre si sono rinforzate, tutte daranno battaglia. Dovremo essere bravi a portare a casa il maggior numero di vittorie per andare avanti il più possibile".