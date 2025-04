Dopo Massimiliano Farris è Matteo Darmian, autore del primo dei due gol dell'Inter, a presentarsi in conferenza stampa del Tardini per commentare il risultato: "Sono stati bravi loro, hanno fatto un bel secondo tempo. Noi dopo il loro secondo gol abbiamo provato a reagire ma non abbiamo trovato il terzo gol. Il pari non è quello che volevamo a inizio partita. Ora dovremo essere bravi a guardare avanti. Lavoreremo su quanto fatto di buono e quanto fatto meno bene. Adesso prepareremo la partita di martedì, dove vogliamo fare bene".

Cosa può fare la differenza in questo momento?

"Dobbiamo guardare partita dopo partita. Sappiamo che i dettagli saranno determinanti. In campionato mancano sette partite e dovremo fare il nostro massimo per portare a casa quanti più punti possibili".

Dumfries mancherà per un po'...

"Ho avuto questo piccolo infortunio ma ho anche avuto la sosta per riprendermi. Adesso sto bene e cercherò come sempre fatto di dare una mano alla squadra, al di là che sia dall’inizio o a gara in corso. Ora dobbiamo sopperire alla mancanza di Denzel, che è un giocatore importante per noi, e faremo del nostro meglio sia io che Zale, sperando che Denzel si possa riprendere prima possibile".

Vi ha distratti il pensiero del Bayern?

"Penso di no. Nemmeno inconsciamente. Perché quando andiamo in campo siamo totalmente focalizzati su quello che dobbiamo fare in partita quindi non c’è un pensiero al Bayern. Mi dispiace perché stiamo parlando di un pareggio che non è il risultato che volevamo a inizio a partita".

