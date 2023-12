È Matteo Darmian il giocatore scelto dall'Inter per affiancare mister Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Real Sociedad, ultima giornata del Gruppo D di Champions League che decreterà chi si piazzerà al primo e chi al secondo posto. FcInterNews.it, come di consueto, vi propone la diretta testuale dell'evento.

Tanti dicono che questa Inter è più forte di quella dell'anno scorso, per voi giocatori cosa è cambiato?

"Niente di che. Cerchiamo di lavorare sempre al meglio, scendendo in campo con la giusta voglia per arrivare alla vittoria. L'anno scorso non siamo riusciti a dare continuità e non vogliamo ripetere quell'errore".

C'è la consapevolezza di trovare un avversario diverso rispetto agli altri?

"Lo sapevamo già prima dell'inizio del girone quanto fosse difficile, hanno grande organizzazione e qualità e l'hanno dimostrato all'andata. La loro è una qualificazione meritata, ma noi cercheremo la vittoria".

È scattato qualcosa nello spogliatoio dopo Istanbul?

"Abbiamo cercato di imparare dagli errori dell'anno scorso, abbiamo iniziato sin da subito a lavorare nel migliore dei modi. Siamo un grande gruppo ma la stagione è lunga e dobbiamo continuare così".

Quanto è importante avere primi ed avere solo un risultato?

"Noi scenderemo in campo come sempre per portare a casa la vittoria. Non sarà facile, l'avversario ha qualità, ma cercheremo di vincere con il giusto atteggiamento".

È il tuo miglior momento in carriera? Qual è il tuo segreto?

"Non c'è un segreto particolare e non so se è il mio miglior momento, ma mi fa piacere avere la fiducia da parte di tutti: questo mi spinge a fare sempre di più. Quando il mister decide di farmi giocare io cerco di fare il mio meglio".

FcIN - Il fatto di essere tanti italiani vi dà un plus in più o è una cosa che conta poco?

"Alla base dei risultati c'è sempre il gruppo, a prescindere dal fatto che ci siano diversi italiani. Questo è un gruppo sano e valido, stiamo bene insieme e lo trasmettiamo anche in campo. Siamo sulla strada giusta".

Come sta lavorando Bisseck? Lo state aiutando in qualche modo?

"Yann è un giocatore che ha grande qualità, è giovane e ha margini di miglioramento. Fin dal primo giorno abbiamo cercato di farlo sentire a casa perché arrivava da una cultura diversa, lui si è messo subito a disposizione. Ha voglia di migliorare, ben vengano questi ragazzi. Ha già dimostrato quando chiamato in causa in questa stagione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!