"Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la gara, ma abbiamo cercato di recuperare le energie. Siamo pronti per affrontare la sfida di stasera". Così Matteo Darmian a DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Empoli-Inter.

Il Napoli ha vinto ieri, è penalizzante per voi scendere in campo dopo la capolista?

"Tutte le partite in Serie A sono difficili. L'Empoli è partito molto bene e non meritava di perdere col Napoli, oltre ad aver fatto una grande partita con la Juve e aver giocato bene anche tante gare fuori casa. E' in una situazione di classifica dove merita di essere. Stasera per noi è molto importante per tenere il passo del Napoli, che ieri ha vinto una sfida importante (contro il Milan, ndr). Però noi dobbiamo guardare a noi stessi e continuare il nostro percorso".

