Il Barcellona avrà a disposizione 4.361 biglietti, tanti quanti sono gli spettatori che può contenere il terzo anello blu, da distribuire ai propri tifosi per accompagnare la squadra alla semifinale di ritorno della UEFA Champions League contro l'Inter allo stadio Giuseppe Meazza, in programma martedì 6 maggio. Come stabilito dallo statuto del club, l'85% di questi posti sarà messo a disposizione dei club dei soci e dei tifosi, mentre il restante 15% sarà utilizzato per alcuni affiliati.

In totale, riferisce il Mundo Deportivo, la società catalana assegnerà 2.965 biglietti ai soci e 741 ai club dei tifosi al prezzo di 60 €. Il periodo di acquisto durerà fino al prossimo venerdì 25 aprile alle ore 10.00. Se la domanda supera l'offerta, si terrà un'estrazione davanti a un notaio.