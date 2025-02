Il prossimo 1° marzo è previsto a Glasgow, in Scozia, un incontro tra il presidente della FIFA Gianni Infantino e i rappresentanti dell’IFAB, l’ente che gestisce le regole del gioco del calcio, per discutere l’integrazione di nuove norme a partire dalla prossima stagione, in particolare per quanto riguarda il fuorigioco e l’utilizzo del VAR. In particolare, si parlerà dell'eventuale applicazione della modifica del fuorigioco in base ai suggerimenti dell'ex tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger: l'idea è quella di segnalare un attaccante in fuorigioco solo qualora il suo corpo si trovasse completamente oltre la linea dell’ultimo difensore, una riproposizione del cosiddetto concetto di 'luce' tra attaccante e difendente. In altre parole, se una parte del corpo dell’attaccante è allineata con quella del difensore, la posizione sarà considerata regolare.

Altre possibili novità all'ordine del giorno riguarderanno la comunicazione delle decisioni arbitrali in diretta; l'adozione del sistema del VAR a chiamata per gli allenatori e l'introduzione dello stop al tempo di gioco in caso di analisi di una situazione controversa o di infortunio grave. Tutte queste modifiche potrebbero entrare in vigore già a partire da luglio 2025.