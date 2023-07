L'area di Milano Sud con Rozzano e Assago è territorio di elezione di Bastogi, la società che ha concesso all’Inter un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024 per le valutazioni relative alla fattibilità per lo stadio di proprietà del club in un'area di proprietà Infrafin proprio a Rozzano. Fondata nel nel 1862 e quotata dal 1863, Bastogi attualmente è una holding di partecipazioni attiva principalmente in settori quali immobiliare (con Brioschi Sviluppo Immobiliare, insieme alla quale ha fondato Infrafin, la società che ha dato il mandato esclusivo alla società di Viale della Liberazione) intrattenimento e arte. Come ricorda Calcio e Finanza, nel 1990 fu acquisita dal gruppo Cabassi per il 47%, due anni prima della scomparsa del fondatore Giuseppe Cabassi. Il controllo passa definitivamente nelle mani della famiglia nel 2004.

Tra le tra le più recenti realizzazioni ci sono il complesso polifunzionale Milanofiori Nord ad Assago (Milano) ed il complesso di Via Darwin a Milano. Non solo, perché per quanto riguarda il settore dell’intrattenimento, Bastogi tramite la società Forumnet Holding gestisce strutture dedicate all’intrattenimento come il Mediolanum Forum di Assago, casadell’Olimpia Milano, e il Palazzo dello Sport a Roma.

