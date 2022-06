L'Inter sta lavorando alla rescissione del contratto di Arturo Vidal, corteggiato dal Flamengo ma legato al club nerazzurro da un contratto fino al 30 giugno 2023. Secondo quanto verificato dalla redazione brasiliana di Goal.com, il cileno dovrebbe incassare circa 6 milioni di euro come buonuscita: l'Inter vorrebbe "pagare la cifra a rate per evitare problemi con il Fair Play Fiinanziario" si legge nel sito, che conferma poi come ci siano delle trattative avanzate tra le parti per raggiungere l'intesa, con il centrocampista disposto a ricevere l'importo in piccole rate.