Analizzando la sconfitta contro il Newcastle negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio mette in evidenza un aspetto legato all'Arsenal, prossima avversaria dell'Inter in Champions League: "La squadra di Mikel Arteta non sta dimostrando quello che aveva fatto lo scorso anno e la partita di oggi contro il Newcastle ha meritato di perderla. Anche se con alcune defezioni ma non può giocare così sotto ritmo, non è la stessa squadra aggressiva dello scorso anno, non è creativa. E non basta l'assenza di Martin Odegaard a spiegarlo".