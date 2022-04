Dopo la vittoria della scorsa domenica in casa della Juventus, l'Inter torna in campo contro l'Hellas Verona, un match dello stesso calibro d'importanza di quello dell'Allianz di Torino come ha detto Danilo D'Ambrosio a Inter TV prima del fischio d'inizio. "Subito dopo la partita ci siamo sentiti molto felici di aver vinto con una squadra forte, soprattutto perché abbiamo sofferto e abbiamo capito che solo soffrendo insieme si raggiungono grandi risultati. Questo entusiasmo è però passato in fretta perché abbiamo iniziato a pensare al Verona. Oggi incontriamo una squadra altrettanto forte”.





Come si rimedia ai tanti pericoli che creano?

“Si rimedia con lo spirito di sacrificio e squadra. Si attacca e si difende in undici, loro giocano un calcio particolare, fanno uno contro uno in ogni parte del campo, sarà una partita di duelli. Chi ne vincerà di più otterrà i tre punti”.



Oggi si torna alla capienza totale, cosa vuoi dire ai tifosi?

“Sicuramente un grazie perché in questi ultimi due anni a prescindere dalla capienza ci hanno sempre fatto sentire il loro supporto. Questo è sempre stato un valore aggiunto, oggi saranno in tanti, cercheremo di dargli una soddisfazione”.