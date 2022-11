Non una prestazione convincente, quella della Nazionale croata che quest'oggi ha superato in amichevole l'Arabia Saudita col punteggio di 1-0, grazie ad un gol trovato nel finale da Andrej Kramaric. Ma il ct dei Vatreni Zlatko Dalic non vuole fare drammi e invece sottolinea i lati positivi del test: "Siamo contenti che Marcelo Brozovic abbia giocato quasi 70 minuti e non ci siano stati problemi con lui, che ci siamo acclimatati e che Domagoj Vida abbia giocato la sua centesima partita. Abbiamo alcune cose carine da sottolineare. Il problema non è la corsa e l'energia, ma la forma e il gioco con la palla. Non accusa problemi fisici, va tutto bene. Aveva bisogno di questa partita per alzare il livello delle sue prestazioni. Sono sicuro che ai Mondiali sarà impeccabile in gara e nel motore, e tornerà il feeling con il gioco".