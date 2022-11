Ieri, in Marocco-Croazia, non si è vista la miglior versione di Marcelo Brozovic. Una prestazione non difficile da pronosticare, visto il lungo periodo di inattività del centrocampista interista, come ha sottolineato anche il suo ct, Zlatko Dalic, in conferenza stampa: "Ha troppe poche partite nelle gambe e si è visto - ha detto l'allenatore dei vice campioni del mondo -. Il suo marcatore, En-Nesyr, non gli ha dato tregua, ha fatto un buon lavoro. Non ricordo un'altra volta in cui Brozovic si è trovato in situazioni così difficili come ieri. Non c'era bisogno di palloni verticali e rischiosi".