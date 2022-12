Nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio Rai, durante la trasmissione 'Un giorno da Pecora', l'economista Carlo Cottarelli si è espresso così circa quanto sta accadendo alla Juventus, invischiata in un'inchiesta che ha portato alle dimissioni in blocco del CdA: "Non sono entrato nei dettagli legali della cosa, da quel che leggo ci sono dei rischi abbastanza grossi - le parole del fondatore di Interspac -. Bianconeri in Serie B? Non ho elementi per dare un giudizio, ma non mi piacerebbe: il derby d’Italia in Serie A deve esserci. Se mi dispiace? Queste cose non dovrebbe succedere".