La prima giornata è andata in archivio per Milan e Inter. Cosa ne pensa Alessandro Costacurta? Di seguito il suo pensiero espresso ai microfoni di Radio 24: "Probabilmente per le due milanesi c’è stato un momento in cui si pensava che fosse tutto facile. Subito dopo la prima si comincia a pensare a problemi se tutto non dovesse andare bene. Meglio adesso che alla decima sicuramente. Credo che sia rimasto sorpreso Inzaghi dalle disattenzioni, non eravamo abituati a vederle dai difensori e dalla squadra dell’Inter. Hanno sempre avuto attenzione e concentrazione feroce, invece ieri sull’errore di Sommer c’è anche una dormita dei difensori. Quando la palla è lì non bisogna mai farsi anticipare dall’attaccante che ha più voglia di arrivare sul pallone".