Alessandro Costacurta non ha mai nascosto la sua totale ammirazione per Hakan Calhanoglu dopo la metamorfosi tattica compiuta all'Inter da mezzala a regista ormai due stagioni fa. L'ex difensore del Milan è tornato a esaltare il capitano della Turchia, tra poco protagonista nel match d'esordio contro la Georgia: "L'esperienza visiva va oltre i numeri, per quel che mi riguarda - ha spiegato Billy nello studio di Sky Sport commentando le statistiche del centrocampista in questa stagione-. E' un giocatore totale, è diventato molto bravo nella fase difensiva perché ora sa dove posizionarsi per intercettare i passaggi avversari. Come diceva Cruijff, ci sono i giocatori che ti danno il pallone per far progredire l'azione, e Calha appartiene a questa categoria".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!