Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Fabrizio Corsi per celebrare la salvezza agguantata all'ultimo respiro dall'Empoli, ha anche parlato dell'ex giocatore toscano, oggi all'Inter Asllani, ieri esploso di gioia dopo il risultato ottenuto dalla sua ex squadra contro la Roma, risultato valso appunto la permanenza in Serie A.

Le chiedo infine un commento sulle immagini che sono arrivate ieri sera da Verona: Asllani che salta e gioisce per la salvezza dell'Empoli.

"Devo dire che questi sono ragazzi che sono venuti da noi da piccoli, sono stati trattati bene e poi hanno avuto la bravura e la fortuna di esplodere. Ho ricevuto un messaggio da brividi anche da Samuele Ricci, che è stato pre-convocato da Spalletti e spero che vada fino in fondo all'Europeo. Asllani invece sarà un avversario degli Azzurri. Queste cose mi riempiono di orgoglio, ma si va anche oltre. Ci sentiamo famiglia rispetto a tutti, sia per quelli che hanno successo o lo hanno avuto, sia per quelli che ne hanno meno. Abbiamo costruito qualcosa di incredibile, i loro successi sono anche i nostri".

