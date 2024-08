Non si muove nulla a livello di mercato attorno a Joaquin Correa che continua ad allenarsi ad Appiano Gentile sperando di ritagliarsi il suo spazio con l'Inter di quel Simone Inzaghi che, non più tardi di quattro giorni fa, ha ammesso di essere ben felice di averlo come quinto attaccante. Il Tucu, anche forte della considerazione che gode nei confronti del tecnico, appare sereno, almeno a guardare l'ultimo post pubblicato su Instagram. Un post contenente tre foto che lo ritraggono sorridente con Denzel Dumfries e mentre esulta con Nicolò Barella.

