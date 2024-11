Ivan Ramiro Cordoba, interpellato dai colleghi di Sportitalia, ha parlato di Conte e dell'Inter: "Conte ha una sua personalità e un suo carattere, questo gli ha portato i successi. Non rinuncerà mai alla sua tempra. Anche per una squadra forte come l'Inter è bello avere una rivale così. Per vincere devi affrontare squadre forti. Lautaro? Non possiamo chiedergli di rinunciare alla nazionale, vale per qualsiasi giocatore. Giocare per il tuo Paese è una cosa molto speciale, lo sogni sin da piccolo. Piuttosto rischio l'infortunio, ma rinunciare a entrare in campo è impossibile. Il dirigente, vedendo la situazione a 360 gradi, lo potrebbe chiedere".

Un consiglio per gli acquisti in difesa? "In Colombia ce ne sono tanti di difensori importanti. Abbiamo una storia di difensori. In Italia ce ne sono già. A me piace tanto Lucumì, ha una grande esperienza in Italia e lo vediamo dal suo modo di giocare. Ha un grande fisico, giocava da esterno sinistro, poi hanno visto che da centrale dava il suo meglio, lo sta confermando".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!