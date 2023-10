L'Inter è "sicuramente è molto forte". Lo dice a DAZN l'ex nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba, ricordando che "parliamo di un gruppo che è cresciuto, costantemente, anno dopo anno e che ha acquisito una certa consapevolezza, conscio dei propri enormi mezzi tecnici e mentali. Si vede che i ragazzi si sentono forti, lo percepiscono pure gli avversari: sai che, avendo di fronte l’Inter, sfidi i vice-campioni d’Europa, appunto oggi davanti a tutti in Italia. Di certo, l’Inter ha molte possibilità di conquistare lo Scudetto”.

In Champions pensa sia possibile riprovarci dopo la sconfitta contro il Manchester City?

"Rispetto alla scorsa stagione, in parte la rosa è cambiata. Tuttavia, la base è rimasta e sarebbe ingenuo non pensare di tentarci ancora. Storicamente, ma anche come potenziale attuale, l’Inter non deve limitarsi a passare il girone: deve puntare sempre alla finale. Anzi, alla vittoria finale. Quindi, per rispondere alla sua domanda, non ho alcun dubbio sul fatto che possa e debba riprovarci".

Domenica a San Siro arriverà la Roma: da campione e tifoso interista, che conosce bene le idee del popolo nerazzurro, qual è il suo commento sull’estate di Lukaku?

"Una vicenda decisamente strana, difficile da inquadrare in questo momento. L’ho sempre considerato, credo come tutti, un giocatore attaccato a questi colori e che ha sempre fatto il possibile per restare, quantomeno a parole. Onestamente, non ho mai capito perché alla fine non l’abbia fatto. Seppur parzialmente, dal ritiro della sua Nazionale, di recente qualcosa ha detto. Posticipando a un secondo momento la spiegazione completa. Io credo alle parole della dirigenza dell’Inter, tuttavia sarebbe curioso capire cosa abbia da dire Lukaku".

Cosa si aspetta, invece, dalla partita?

"Equilibrio, sarà un match combattuto. Da interista, ovviamente, spero in una vittoria".

Classe ’88, arrivato con alcuni dubbi alle spalle: sorpreso dal rendimento di Acerbi?

"Sì, non lo nego. Credo che la sua forza sia l’extra-campo: si vede che nella quotidianità è una persona forte. E questi valori li porta all’interno: se Acerbi sta sorprendendo, il merito è suo. Ha 35 anni, ma non sembra: ricordatevi la sua prestazione a Istanbul. Francesco è l’esempio dell’affidabilità: impossibile non applaudirlo".

Per Inzaghi terza stagione all’Inter: si aspetta di vederlo ancora a lungo su questa panchina?

"Ha già aperto un ciclo. E se gliel’hanno permesso, ha grandi meriti: il club l’ha premiato, anche con il rinnovo da poco ufficializzato, e lo ascolta nelle decisioni importanti da prendere. Per un allenatore, avere questa fiducia è fondamentale. Bravo Simone, idem i calciatori che lo seguono. E pure la dirigenza per aver creato questo ambiente".

