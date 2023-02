Dopo la Roma, anche i rivali della Lazio salutano la Coppa Italia, in semifinale va la Juventus di Massimiliano Allegri. Risultato allegriano quello di questa sera allo Stadium, dove la squadra di casa batte per 1-0 la Lazio di Maurizio Sarri e raggiunge l'Inter al prossimo step nel viaggio verso la finale di Roma. A sbloccare il risultato è Gleison Bremer sul finale del primo tempo: al 44esimo Chiesa pesca Kostic che mette al centro trovando la testa dell'ex granata che sfugge a Lazzari, anticipa l'uscita di Maximiano ed è 1-0 per i bianconeri. Incerto non solo l'estremo difensore laziale, ma anche l'arbitro Maresca che consulta il VAR prima di convalidare la rete, ma è tutto in gioco e i biancocelesti salutano il Trofeo ai quarti come lo scorso anno.