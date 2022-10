In vista della trasferta di mercoledì all'Old Trafford, l'allenatore del Tottenham, Antonio Conte tra i vari argomenti trattati torna anche su Christian Eriksen, giocatore ex Spurs ma anche ex Inter, dove il danese è stato allenato proprio dal tecnico italiano. "Mi è piaciuto molto lavorare con lui e mi piacerebbe allenarlo di nuovo un futuro. Era un giocatore che ogni squadra ha cercato di prendere, ma penso abbia fatto una scelta importante accettando un triennale con lo United. Gli auguro il meglio, esclusa la partita contro di noi, ovviamente".