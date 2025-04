Il Napoli rimane incollato all'Inter grazie al successo rotondo centrato contro l'Empoli, nel Monday Night Match della 32esima giornata di Serie A. Gli azzurri si riportano nuovamente a -3 dalla capolista, per la soddisfazione di Antonio Conte che si presenta ai microfoni di DAZN per offrire le sue sensazioni a caldo. Parlando inizialmente del siparietto andato in scena prima di un corner tra Sebastiano Esposito su Romelu Lukaku: "Mi viene da sorridere, Seba ha esordito con noi all'Inter e Romelu gli lasciò pure un rigore per fargli segnare il suo primo gol in Serie A. Seba sta crescendo veramente bene, è un giocatore talentuoso, da monitorare perché sta facendo molto bene. Se riesce anche a marcare a Romelu... Anche se in quel caso si è fatto prendere dall'amicizia (ride, ndr)".

Quanto sei contento della prestazione?

"Abbiamo disputato un'ottima partita contro una squadra come l'Empoli che crea delle difficoltà quando vai a pressare. Gioca molto sulla seconda palla, mi sorprende che stiano lottando per non retrocedere. Auguro loro e a Roberto (D'Aversa, ndr) il meglio. E' stata una prestazione da grande squadra, e non dimentichiamo che ci mancavano Di Lorenzo e Anguissa per squalifica, oltre a Buongiorno. E' una squadra che sta rispondendo presente davanti alle difficoltà con grandi prestazioni. Abbiamo voluto lanciare un messaggio anche nel secondo tempo, nel quale siamo stati straripanti: abbiamo tolto qualsiasi dubbio sulla tenuta fisica o sulle turbe mentali".

Cosa dobbiamo aspettarci di più da Lukaku?

"La squadra è cresciuta tantissimo. Ho rivisto la gara di Empoli all'andata, fummo fortunati a vincere. Quella squadra è lontana parente di questa, oggi siamo totalmente diversi sotto tutti i punti di vista. Non dimentichiamoci che stiamo affrontando una grande emergenza, ma non voglio creare alibi ai giocatori. Siamo lì a tre punti dall'Inter, un qualcosa di impensabile. L'obiettivo è continuare a dar fastidio, e noi stiamo dando fastidio e vogliamo farlo fino alla fine a una squadra completa, forte in Italia e in Europa. I media devono ringraziare il Napoli se la lotta scudetto è ancora viva, altrimenti staremmo parlando di campionato chiuso e si venderebbero meno giornali".

