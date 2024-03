"L'assenza dell'Inter ai quarti di finale di Champions League è una grossa delusione". E' il pensiero espresso da Paolo Condò, durante lo studio di Sky Sport dedicato ai sorteggi.

"Nelle squadre italiane non hanno funzionato i grandi campioni, non si sono fatti valere come successo per le altre squadre qualificate, vedi Kane, Lewandowski e lo stesso Griezmann. Si è parlato di Lautaro e Thuram nell'Inter, ma anche Osimhen e Kvara non sono esistiti a Barcellona", ha aggiunto il giornalista.