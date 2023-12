Il bilancio delle squadre italiane nelle Coppe europee è, tutto sommato, positivo per Paolo Condò, anche se dall'Inter vicecampione d'Europa si poteva pretendere di più di un secondo posto dietro alla Real Sociedad: "Questa fase a gironi d'autunno è stata positiva per le nostre squadre, siamo in testa al 'tempo intermedio' - la premessa del giornalista a Radio 24 -. Però non arriviamo composti in questa discesa libera perché considero gravissimo il fatto che l'Inter, la nostra squadra di punta, non si sia qualificata come prima. Non va bene così, quello che le nostre squadre faranno in Champions sarà la cosa più importante per mantenere i primi due posti nel ranking.

Purtroppo l'Inter ha tradito perché doveva vincere il suo girone e ora si espone a un sorteggio durissimo".