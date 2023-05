Il 33esimo turno di Serie A, in programma tra oggi e domani, anticipa "la singola giornata più importante in cui ci saranno tre scontri diretti per la zona Champions". A dirlo è Paolo Condò, in collegamento con lo studio di Sky Sport da Napoli.

"Quattro delle sei squadre in corsa giocheranno le semifinali di coppa, oggi gli allenatori di Inter, Milan, Juve e Roma devono correre un rischio provando a vincere le rispettive sfide senza sprecare le energie degli uomini migliori. In 3-4 giorni ci si giocherà tutto", ha aggiunto il giornalista.