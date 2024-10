Tra i tanti aneddoti raccontati a Marco Gazzoli, nell'edizione speciale del 'BSMT' andata in scena al 'Festival dello Sport' di Trento, Pierluigi Collina ha parlato anche del suo rapporto con il Fenomeno Ronaldo: "La mezzaluna che si era fatto al Mondiale 2002? Gli ho chiesto come gli fosse venuto in mente di farsi un taglio così - le parole dell'ex arbitro -. Lui mi ha guardato e ha detto 'pensa a te' (ride, ndr). In quel gruppo del Brasile c'erano tanti bei personaggi, ora fanno parte delle Legends della FIFA e mi capita di incontrarli qualche volta. Non avendo arbitrato Maradona, salvo in qualche gara benefica, credo che Ronaldo sia il giocatore che mi ha impressionato di più. Ho arbitrato tanti giocatori che avevano grande tecnica e altri che avevano forza fisica; Ronaldo le aveva entrambe".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!