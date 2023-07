Facundo Colidio sarebbe vicino a fare il suo ritorno al Boca Juniors, club dal quale è partito per volare in Europa, direzione Inter, nell'estate del 2017. Poi l'esperienza nella Primavera nerazzurra, quindi il passaggio a titolo temporaneo al Sint-Truiden, in Belgio, e l'avventura più che fruttuosa, sempre in prestito, al Tigre.

Nell'ultimo anno e mezzo, l'attaccante 23enne di Rafaela si è messo in evidenza nel campionato argentino, tanto da convincere gli xeneizes a riportarlo a casa con un'offerta da 5 milioni di dollari per l'85% del cartellino che, secondo Tyc Sports, sarebbe stata accettata dai milanesi. Il giocatore, però, non ha ancora deciso la sua prossima squadra, come sottolineato al Clarin da fonti vicine a Juan Roman Riquelme, vice presidente del Boca: "Ci hanno detto che la trattativa fosse in stato avanzato con il Toluca. Aspetteremo. Alla fine chi decide è sempre il giocatore".

