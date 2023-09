Deludente 0-0 del Cile a Santiago contro la Colombia. Al di là del risultato, è stata la prestazione della Roja ancora una volta a non convincere. In particolare, rarissime le palle-gol create nonostante la presenza del recuperato Alexis Sanchez. "Bisogna creare i presupposti per segnare, ma a livello internazionale non è facile - ha commentato il c.t. Berizzo al termine del match -. Di occasioni ne hai sempre poche e, quelle poche, devi concretizzarle.

Oggi, ad esempio, Alexis ha avuto sui piedi la palla del vantaggio su cross di Ben Brereton. Prima o poi i gol arriveranno, ma non dipende dal nome del giocatore: serve che tutta la squadra funzioni in fase offensiva. Sanchez è certamente un giocatore in grado di fare gol, ma dobbiamo essere in grado di metterlo nelle condizioni di far male. Per cui dico che il problema è di squadra e non del singolo".