Cristian Chivu ha maturato la giusta esperienza per misurarsi con il calcio professionistico anche da allenatore. A dirlo è Andrea Ranocchia, suo ex compagno ai tempi dell'Inter, commentando la notizia dell'ufficialità del romeno come nuovo tecnico del Parma al posto di Fabio Pecchia: "Questa è una grande occasione per lui, una bella avventura in una piazza come Parma dove inizia il percorso vero, da allenatore e gestore di uomini dopo la parentesi molto buona in Primavera. La personalità per gestire certe situazioni non gli manca", il punto di vista di Ranocchia a ParmaToday.it.

Tornando ai tempi in cui condividevano lo spogliatoio in nerazzurro, Ranocchia ha ricordato le doti umane di Chivu: "E' stato uno di quelli che mi ha aiutato di più quando sono arrivato all’Inter. C'erano i mostri sacri del Triplete, gente che aveva vinto tutto. Lui subito mi ha dato dei consigli giusti, si è creato un grande rapporto che c'è tutt'ora. E’ un amico e una grande persona, farò certamente il tifo per lui. Spero riesca a fare bene".





