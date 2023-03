Intercettato dalla testata romena Romania Postsen, il tecnico dell'Inter Primavera Cristian Chivu ha parlato così del suo futuro professionale, rivelando di aver rifiutato offerte arrivate dal suo Paese per poter continuare a lavorare in Italia: "Ho ricevuto molti messaggi dalla Federazione per allenare la Nazionale, ma io voglio lavorare sul campo e non stare in ufficio. Voglio avere successo in Italia. Ho ricevuto molte offerte dalla Romania negli ultimi anni, ma ho rifiutato perché voglio continuare il viaggio qui. C'erano offerte più o meno concrete, ma ho detto di no perché il mio obiettivo è la Serie A. Poi si vedrà".