Spunta una nuova pista di mercato per Federico Chiesa, giocatore fuori dal progetto della Juventus, ancora alla ricerca di una sistemazione definitiva. Dopo che il quotidiano spagnolo Marca ha svelato che il Barcellona non può permetterselo per motivi legati al Fair Play Finanziario, per il figlio d'arte si potrebbe aprire l'opzione Liverpool che, stando a Fabrizio Romano, avrebbe avuto un primo approccio esplorativo. Una pista da tenere d'occhio in questi ultimi giorni di mercato, anche perché l'ex Fiorentina non ha mai fatto mistero di essere interessato a un trasferimento in Premier League.

