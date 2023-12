Delineato il quadro delle sedici qualificate agli ottavi di finale di Champions League, nello studio di Sky Sport si sono chiesti quale sarebbe l'accoppiamento migliore per le squadre italiane che hanno superato il girone. Parlando dell'Inter, Giorgio Chiellini non ha avuto dubbi a riguardo: "Io se sono l'Inter non ho paura dell'Atletico, non è inferiore alla squadra di Simeone - le parole dell'ex difensore -. Non vorrei Real, City e Bayern. Onestamente, i nerazzurri dovevano passare da teste di serie al pari del PSG, anche se aveva un girone più difficile".

