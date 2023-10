Nel corso di un’intervista esclusiva a Planetwin365.news, svolta in collaborazione con Operazione Nostalgia e Sportitalia, Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus oggi al Los Angeles FC nella MLS, oltre ad annunciare la volontà di ritirarsi dopo l'esperienza oltreoceano si esprime sulla corsa per il campionato italiano: "La squadra più forte da 3 anni è l’Inter, a cui in campionato è mancata un po’ continuità trovata però nelle coppe. Il Milan ha invece grande potenzialità e tre giocatori fuori media come Maignan, Theo e Leao: loro se stanno bene spostano gli equilibri in una stagione.

La Juve? Squadra giovane, ha ragione Allegri, le altre hanno qualcosa in più. Se Chiesa e Vlahovic trovano continuità fisica e di rendimento si può fare qualcosa di importante.