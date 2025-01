Sono due i giocatori dell'Inter diffidati che salterebbero la prossima sfida di Champions League, in caso di ammonizione nella gara di domani contro il Monaco. Si tratta di Nicolò Barella e Denzel Dumfries, che dunque dovranno stare attenti a non incappare in nessuna sanzione disciplinare, se vorranno essere disponibili per il prossimo match di Coppa (che sia l'andata degli ottavi di finale o quella dei playoff). Oltre a loro rischia anche Simone Inzaghi.