L'Inter è pronta a tuffarsi di nuovo sulla Champions League. Dopo il pareggio nella casa del Manchester City, martedì 1 ottobre alle ore 21 i nerazzurri affronteranno la Stella Rossa a San Siro per la seconda giornata della fase a girone unico. Di seguito il programma della vigilia: l'Inter si allenarà ad Appiano alle 12 per poi presentarsi in conferenza stampa (con Inzaghi e un giocatore) alle 15.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 30 settembre 2024:

10:30 - Allenamento Stella Rossa (15' aperti ai media) | Centro Sportivo Stella Rossa, Belgrado

12:00 - Allenamento FC Internazionale Milano (15' aperti ai media) | BPER Training Centre

15:00 - Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BPER Training Centre

19:15 - Conferenza Stampa ufficiale Stella Rossa | San Siro

