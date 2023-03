Bonifico dalla UEFA per Inter, Milan e Napoli. I tre club italiani, insieme agli altri che hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, hanno ricevuto i pagamenti dei relativi bonus. Delle italiane in corsa per la manifestazione, solamente la Juventus non era riuscita a superare la fase a gironi. Nelle casse delle tre società finiranno dunque i 9,6 milioni guadagnati per l’accesso agli ottavi della manifestazione (poi superati, dato che Inter, Milan e Napoli sono approdate ai quarti), per un esborso complessivo da parte della Federcalcio europea di 153,6 milioni di euro, da ripartire tra le varie squadre qualificate. La qualificazione ai quarti ha poi garantito ai tre club italiani ulteriori 10,6 milioni di euro, che la UEFA pagherà più avanti, in concomitanza con i premi per la qualificazione alle semifinali del torneo.