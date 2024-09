Walter Zenga vede l'Inter come la terza forza assoluta nella Champions League 2024-25 ormai alle porte, dietro solo alle corazzate Real Madrid e Manchester City, ovvero le ultime due formazioni che hanno trionfato nella competizione: "Al di là del mio cuore, del mio tifo risaputo, guardate il percorso fatto dall'Inter da Conte in avanti - la premessa dell'Uomo Ragno a Sky Sport - E' una squadra abituata a giocare a determinati livelli, a fare tre partite in una settimana; questo vale per tutti quelli che sono all'Inter, dal magazziniere fino al cameriere di Appiano Gentile. La consapevolezza di poter competere è la vera forza di questa squadra".

