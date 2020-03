Dopo un avvio spumeggiante, Stefano Sensi ha attraversato un vero e proprio calvario che - tra frenate e ripartenze - di fatto gli ha condizionato 5 mesi di stagione. Adesso, questa lunga pausa potrebbe consentirgli di riprendere la corretta condizione fisica e diventare magari il valore aggiunto per Conte nel momento del ritorno in campo.

Secondo il Corriere dello Sport, peraltro, non esiste il minimo dubbio sul riscatto dal Sassuolo. L'Inter sborserà una ventina di milioni per mantenere a Milano il centrocampista, nonostante il numero di assenze abbia ormai superato quello delle presenze. Evidentemente, il club nerazzurro crede nel suo numero 12 a prescindere alla stagione che era partita alla grandissima e che poi si è trasformata in un incubo.