José Mourinho e Antonio Conte, incroci nerazzurri. Il Corriere dello Sport associa di nuovo i due nomi all'Inter, prendendo spunto da un incrocio londinese piuttosto originale. Lo Special One, infatti, potrebbe essere il vice di Toldo nella partita tra i 'veterani' nerazzurri e quelli del Tottenham in programma domenica. Mentre, tra oggi e domani, sempre a Londra, inizierà il primo grado di giudizio del procedimento che vede opposti il Chelsea e Conte, il candidato forte alla successione di Spalletti. "L’ex ct il 30 giugno sarà comunque libero dal contratto con i Blues, ma adesso c’è da risolvere la controversia economica post esonero - spiega il quotidiano -. Se si chiudesse tutto in fretta (non scontato viste le cifre in ballo), l’ex tecnico della Juve potrebbe iniziare a considerare da subito l’argomento futuro che invece ha sempre rimandato in attesa del verdetto del tribunale britannico".

Insomma, il portoghese non pare essere in cima alla lista dei desideri del club milanese, che invece - soprattutto con Beppe Marotta - starebbe pensando di riportare in Italia l'ex c.t. azzurro degli Europei 2016. "È stato accostato a una Juve senza Allegri e soprattutto all’Inter. Ha un ingaggio importante (almeno 8 milioni) e il marchio del vincente. Quando sarà libero, Marotta e Ausilio ci penseranno".

