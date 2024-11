Si parla anche di Hakan Calhanoglu, protagonista nel bene e nel male di Inter-Napoli, durante l'appuntamento classico del lunedì con 'Viva el Futbol Real'. "Calhanoglu è un grande leader. Lasciando stare l'errore di Meret, se non si inventa lui il gol da 40 metri, l'Inter non la riprende più - il pensiero di Antonio Cassano -. Il rigore? Non iniziate, non c'era. L'ha calciato pure molto bene, prima o poi doveva sbagliarne uno dopo averne realizzati 19 di fila"

