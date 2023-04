Antonio Cassano, dal proprio profilo Instagram, risponde col suo solito stile a José Mourinho, che dopo la partita contro il Torino ha fatto un'illusione nemmeno troppo velata ad un diverbio avuto con l'ex attaccante dell'Inter Marko Livaja: "Nella mia vita non è mai stato duro niente. Anzi, il vero momento duro della mia vita l'ho vissuto da zero a 18 anni, perché dove vivevo io o eri un furbo e figlio di... o non andavi avanti. Con Livaja ho litigato, ci siamo detti delle parole, di tutto e di più. Ma dopo due giorni amici come prima e siamo andati avanti. Mia madre mi ha insegnato di non aver mai paura di niente e di nessuno e affrontare tutto e tutti. Io se devo litigare con qualcuno non ho paura nemmeno di arrivare alle mani, ma non l'ho mai fatto nella mia carriera. E devi anche dire alla spia che noi abbiamo litigato e c'erano venti persone che si sono messe in mezzo. Non siamo mai andati allo scontro fisico, non ho mai preso niente. Lo dico perché c'è sempre qualcuno che si diverte a passare per quello che ha saputo o che sa; digli a quel coniglietto che ti racconta le ca..te che sono ca..te, un'altra figura di m...a oltre a come fai giocare le tue squadre. Ma questa è una questione secondaria che svilupperemo alla BoboTV. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, caro Mourinho; lo dico a te e ai naviganti".